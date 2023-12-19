Шойгу заявил, что более 98 процентов раненых выписываются с выздоровлением

При этом летальность среди раненых в зоне СВО военнослужащих составляет менее 0,5%. Она продолжает снижаться.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 98% раненых с нашей стороны выписываются с выздоровлением.

«Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением», - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

Глава оборонного ведомства отметил, что медики оказывают необходимую помощь нашим бойцам уже в первые минуты после ранения. Кроме того, недалеко от линии соприкосновения имеются полевые госпитали, где опытные хирурги выполняют свою работу.