Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в страну

Например, в Россию не будут пускать представителей силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, связанных с оказанием военной помощи киевскому режиму.

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МИД РФ опубликовал заявление, в котором говорится о расширении списка представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Эти действия стали ответом Москвы на принятие нового, 12-го пакета антироссийских санкций.

«В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», - цитирует «360» заявление ведомства.

Эти ограничения коснутся представителей силовых ведомств и коммерческих организаций, связанных с оказанием военной помощи «неонацистскому режиму в Киеве». Также въезд на территорию РФ будет запрещен представителям евроструктур, преследующих российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», выступающих за конфискацию российских активов или их использование в интересах Киева, поддерживающих антироссийские санкции, участвующих в распространении дезинформации.

МИД РФ предупредил, что в список также войдут участники Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые проголосовали 13 октября за резолюцию, нацеленную на «неприкрытое вмешательство» в дела России, а также на дискредитацию выборов президента РФ в 2024 году. Также в заявлении ведомства указано, что последующие недружественные действия западных стран будут встречать «своевременный и адекватный ответ».

Ранее в Кремле заявили, что заморозка активов российского ОПК со стороны Евросоюза не представляет опасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, судя по характеру новых санкций со стороны Евросоюза, этот инструмент уже исчерпан.