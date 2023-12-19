Дмитрий Песков заявил, что в ЕС нет серьезных активов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заморозка активов российского оборонно-промышленного комплекса в новом пакете санкций со стороны Евросоюза не представляет опасности, так как серьезные активы, до которых может дотянуться ЕС, отсутствуют.

Песков заметил, что, судя по характеру новых санкций со стороны Евросоюза, этот инструмент уже исчерпан.

Он добавил, что санкции на российские алмазы были ожидаемым шагом и к этому готовились. Дмитрий Песков выразил уверенность, что эти решения можно обойти, и подчеркнул, что все в любом случае будет сделано так, чтобы соблюсти российские интересы.

Наиболее показательным пресс-секретарь главы государства при этом посчитал санкции, введенные против российского общества «Знание» - это наглядно демонстрирует безумие санкционной политики.

Ранее сообщалось, что, несмотря на санкции, производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое в 2023 году.