Застреленного экс-депутата Илью Киву вызвали в суд на Украине

Повестка о явке в суд датирована 13 декабря - документ выписан через неделю после гибели человека.

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Судебные власти Украины посмертно выписали повестку о явке убитому экс-депутату Рады Илье Киве. Документ о необходимости прийти в суд датирован 13 декабря, то есть выписан через неделю после гибели Кивы, застреленного 6 декабря. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

«Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что СКР расследует уголовное дело об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы - преступление было совершено в Одинцовском районе Подмосковья с применением огнестрельного оружия. Известно, что киллер произвел серию выстрелов. По одной из версий, убийство связано с политическими взглядами Кивы, выступавшего с резкой критикой украинских властей.