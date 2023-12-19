В России могут закрыть сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский считает, что через несколько дней организацию признают иноагентом, поэтому он готовится к ее ликвидации.

© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Globallookpress

Организация «Викимедиа.ру», поддерживающая русскоязычную версию «Википедии», планирует закрыться. Об этом сообщил ее исполнительный директор Станислав Козловский.

«Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», - цитирует его ТАСС.

По словам Козловского, в МГУ, где он работал почти 25 лет, ему сообщили, что в пятницу его якобы признают иноагентом. Также он заявил, что больше не является сотрудником МГУ.

Он добавил, что организация занималась поддержкой вики-проектов, организовывала онлайн-курсы, семинары и лекции о «Википедии», учила авторов редактировать этот веб-сайт. Также «Викимедиа.ру» проводила различные мероприятия для википедистов из России. При этом управлением «Википедией» организация не занималась, это делало сообщество авторов веб-сайта.

Ранее глава Минфицифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируют блокировать «Википедию». Он подчеркнул, что на данный момент никаких ограничений работы интернет-энциклопедии нет.