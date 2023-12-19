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В России могут закрыть сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»

Анастасия Бобылева
15:59 19.12.2023
Исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский считает, что через несколько дней организацию признают иноагентом, поэтому он готовится к ее ликвидации.
В России могут закрыть сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Globallookpress
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Организация «Викимедиа.ру», поддерживающая русскоязычную версию «Википедии», планирует закрыться. Об этом сообщил ее исполнительный директор Станислав Козловский.

«Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», - цитирует его ТАСС.

По словам Козловского, в МГУ, где он работал почти 25 лет, ему сообщили, что в пятницу его якобы признают иноагентом. Также он заявил, что больше не является сотрудником МГУ.

Он добавил, что организация занималась поддержкой вики-проектов, организовывала онлайн-курсы, семинары и лекции о «Википедии», учила авторов редактировать этот веб-сайт. Также «Викимедиа.ру» проводила различные мероприятия для википедистов из России. При этом управлением «Википедией» организация не занималась, это делало сообщество авторов веб-сайта.

Ранее глава Минфицифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируют блокировать «Википедию». Он подчеркнул, что на данный момент никаких ограничений работы интернет-энциклопедии нет.

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