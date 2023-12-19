Слуцкого выдвинули кандидатом в президенты на съезде ЛДПР

За кандидатуру Леонида Слуцкого на должность президента России проголосовали 106 членов ЛДПР, против - 0.

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Действующего главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого выдвинули в качестве кандидата на предстоящие в марте следующего года выборы президента России. Решение было принято на внеочередном 35 съезде партии 19 декабря.

«Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом на должность Президента РФ от ЛДПР», - говорится в сообщении партии.

Решение было принято единогласно: за кандидатуру Слуцкого проголосовали 106 членов ЛДПР, два бюллетеня оказались недействительными.

Ранее стало известно, что документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента подал действующий глава государства Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.