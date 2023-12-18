Путин подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом на выборах президента

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Президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом на выборы президента РФ.

Владимир Путин будет участвовать на выборах как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

В список необходимых документов, которые президент подал в ЦИК, входят заявление кандидата о согласии баллотироваться, ходатайство о регистрации группы с личными данными кандидата и всех участников, протокол собрания и т.д.

Ранее Путин заявил, что любые вмешательства в выборы президента в России в марте следующего года будут жестко пресекаться. По словам главы РФ, вся процедура должна проходить на конкурентной основе и полностью соответствовать законам Российской Федерации.