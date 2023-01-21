На нефтебазе в Иркутске загорелся бензовоз с цистернами
Для ликвидации пожара применят пенную атаку.
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В Иркутской области загорелась нефтебаза. Огонь распространился на железнодорожные цистерны и бензовоз. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Огонь распространился на территории промышленного массива.
Сообщается, что к ликвидации возгорания привлечены 35 человек и семь автоцистерн. Для тушения применят пенную атаку.
Предположительно, загорелся бензовоз, огонь с которого перекинулся на три находившиеся на территории цистерны железнодорожного состава. Информацию приводит местное СМИ «Вести-Иркутск».
Сутками ранее в Приморье потушили крупное возгорание на складе с алкоголем. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1000 квадратных метров.