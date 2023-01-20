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Крупное возгорание на складе с алкоголем в Приморье потушили

Елизавета Потейчук
10:17 20.01.2023
До этого спасатели локализовали пожар на площади 1 000 «квадратов».
Крупное возгорание на складе с алкоголем в Приморье потушили
© Фото: МЧС РФ
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В Приморском крае пожарные ликвидировали открытое возгорание на складе с алкогольной продукцией в Артеме. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«В 09.59 пожарные ликвидировали открытое горение», - сообщили РИА Новости в спасательном ведомстве.

Незадолго до этого пожар был локализован на площади 1 000 квадратных метров. Сообщения о возгорании на складе с алкоголем в Артеме поступили утром 20 января. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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