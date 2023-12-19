Шойгу: Россия выпускает больше высокотехнологичного оружия, чем страны НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в нашей стране производится высокотехнологичного вооружения больше, чем в странах НАТО.
«Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО», - сказал он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
Глава Минобороны также отметил, что наша техника прошла жесткую проверку в зоне боевых действий и продемонстрировала превосходство над техникой, которую Киев получает от стран НАТО.
Шойгу рассказал и создании полигонов и учебных центров для подготовки операторов беспилотников, а также обучения применению средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
Министр констатировал, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной в мире, а проводимая ВС РФ военная операция по защите Донбасса наделила наших бойцов самым сильным уровнем подготовки.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.