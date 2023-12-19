МО РФ раскрыло подробности уничтожения беспилотника врага в Московской области

Ранее о том, что в Одинцовском районе упал украинский беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Минобороны России раскрыло новые подробности уничтожения беспилотника в Одинцовском районе Московской области.

Ранее о том, что в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что, предварительно, его падение не вызвало разрушений и не стало причиной появления пострадавших.

В МО РФ добавили, что его удалось уничтожить в 12 часов 35 минут по московскому времени.

Согласно информации российского оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа стал добычей расчетов дежурных средств ПВО - попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.