В стране и мире В подмосковном Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника Андрей Аркадьев По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. © Фото: пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений на месте падения обломков летательного аппарата нет, уточнил градоначальник. Работают экстренные службы. Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтожении одного беспилотника в Калужской области и трех - в Брянской. Согласно сообщениям ведомства, киевский режим в ходе атак применял беспилотники самолетного типа. Экспертное мнение и аналитика