Шойгу заявил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря

Шойгу заявил об освобождении территорий в пять раз больше, чем ЛДНР до спецоперации

Напомним, что сегодня проходит расширенная коллегия МО РФ с участием президента России Владимира Путина. Среди обсуждаемых тем - предварительные итоги специальной военной операции, в том числе в Приазовье .

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