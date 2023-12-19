Шойгу заявил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря
Сергей Шойгу напомнил, что теперь Азовское море стало внутренним морем России.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря.
«В акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район», - отметил Шойгу.
Напомним, что сегодня проходит расширенная коллегия МО РФ с участием президента России Владимира Путина. Среди обсуждаемых тем - предварительные итоги специальной военной операции, в том числе в Приазовье.