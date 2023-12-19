Шойгу заявил, что Россия восстановила железнодорожное сообщение с Донбассом
Сергей Шойгу заявил, что на новые территории вернулись более трех миллионов человек, многие не видели родных с 2014 года.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ восстановила железнодорожное сообщение с Донбассом.
Также он добавил, что в состав РФ по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта площадью более 83 тысяч квадратных километров с населением около пяти миллионов жителей.
Кроме этого, Азовское море стало внутренним морем России. Там был создан военно-морской район. Это позволило создать сухопутный коридор с Крымом - он уже действует более года. Сообщение по железным и автомобильным дорогам функционирует надежно.
Еще Шойгу отметил, что в новые регионы страны вернулись уже почти три миллиона беженцев - многие из них не видели родных уже почти 10 лет, с 2014 года.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.