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Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Ирина Егорова
09:37 16.12.2023
На самом деле данное решение было принято только в отношении льготных категорий граждан, при этом не все пенсионеры являются льготниками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Из-за оговорки Владимира Путина, которую он совершил во время проведения итогов года, правительство приняло решение отменить комиссию за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только для льготных категорий граждан, как предполагалось. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с глава фракций Госдумы.


«На самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал «пенсионеров», после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров. Польза от этих прямых линий очевидна», - сказал Путин.

Таким образом, банки с 1 июля 2024 года перестанут взимать комиссию с пенсионеров за оплату услуг ЖКХ с физических лиц, которым нужна социальная поддержка (малоимущие, ветераны боевых действий), а также теперь и с пенсионеров.

Экономия составит от 50 до 300 рублей, по словам лидеров фракций Госдумы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, для многих комиссия ощутима и принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей.

Напомним, что во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос: «разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ) нужно еще платить комиссию банку?». Президент ответил, что это неправильно, решение принято.  

После окончания программы итогов года, Владимир Путин встретился с премьером Михаилом Мишустиным и сотрудниками своей администрации и уже дал ряд поручений. Работа над исполнением поручений уже запущена. Например, Володин отметил, что за вопросы цен, потребительского рынка, стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета. 

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