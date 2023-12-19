Песков заявил, что у России есть варианты обхода «алмазного» пакета санкций

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Введение «алмазного» пакета санкций против России было прогнозируемо, у Москвы уже есть варианты обхода, и они будут реализовываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается алмазов российских, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализовываться. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что ограничения 12-го пакета говорят о том, что ЕС исчерпал ресурсы тех областей, где можно ввести санкции.

Напомним, что Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. В него включено ограничение на импорт отечественных алмазов с января 2024 года. А с 1 марта страны ЕС начнут вводить ограничения на импорт алмазов, обработанных в третьих странах.