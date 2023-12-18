В ЕС утвердили 12-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения на импорт российских алмазов и изделий из алюминия.

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Евросоюз утвердил новый, 12-й пакет санкций против России. Документ вступит в силу, когда его текст опубликуют в официальном журнале союза.

Санкции распространяются на российские алмазы, в том числе непромышленные, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Их импорт будет ограничен с 1 января 2024 года. А с 1 марта страны ЕС начнут вводить ограничения на импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

Под рестрикции подпадают также российские изделия из алюминия, в том числе из проволоки, фольги и труб, говорится на официальном сайте Европейского совета.

Компании Евросоюза теперь должны будут оговаривать в деловых контрактах запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что экономические санкции Запада ударили не по России, а по жителям ЕС. Однако, по мнению Уоллеса, в ЕС этот факт признавать не готовы.