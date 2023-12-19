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Евросоюз ввел правило No Russia во внешнюю торговлю с 12-м пакетом санкций

Никита Черненко
12:01 19.12.2023
Экспортерам запретили реэкспортировать «чувствительные» категории товаров на российский рынок через третьи страны.
Евросоюз ввел правило No Russia во внешнюю торговлю с 12-м пакетом санкций
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Совет Евросоюза одобрил в 12-м пакете антироссийских санкций правило No Russia, обязывающее указывать в контрактах с партнерами из третьих стран запрет на реэкспорт товаров на российский рынок. Информация опубликована в заявлении Совета ЕС.

Ранее уже существовала подобная оговорка, однако она носила рекомендательный характер. Речь идет о товарах из «чувствительных категорий», к которым относится авиационное топливо и некоторые авиационные товары, боевое стрелковое оружие, а также «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах», и товары двойного назначения (микросхемы, шарикоподшипники, диоды, транзисторы и так далее).

«Сегодняшнее решение требует, чтобы экспортеры ЕС договорно запретили реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну, за исключением стран-партнеров. Положение распространяется на запрещенные предметы, используемые в российских военных системах или имеющие решающее значение для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационные товары и вооружение», - говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Условие по правилу No Russia экспортеры обязаны включить в контракты до 20 марта 2024 года. В случае если договор на сделку был оформлен до 19 декабря 2023 года, то оговорка должна быть введена до 20 декабря 2024 года или раньше, в случае если контракт истекает до этого срока и продлевается.

Новый пакет антироссийских санкций расширил список попавших под санкции людей и компаний. Всего под ограничения попали 61 человек и 86 компаний, включая телеканал «Царьград», особую экономическую зону «Алабуга» и некоторые действующие в ней компании.

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