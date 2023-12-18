ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций 61 человека и 86 компаний

Под ограничения попали телеканал «Царьград», а также ряд компаний, находящихся в особой экономической зоне «Алабуга».

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Евросоюз включил в 12-й антироссийский пакет санкций 61 человека, а также 86 компаний. Полный список опубликован в «Официальном журнале ЕС».

Под ограничения попал телеканал «Царьград». Также в перечне оказалась особая экономическая зона «Алабуга» и некоторые действующие в ней компании.

Что касается конкретных лиц, то санкции коснулись глав Республики Алтай Олега Хорохордина и Республики Башкортостан Радия Хабирова. Также в список попали геендиректор «Тактического ракетного вооружения», глава Росфинмониторинга, диркетор «Уралвагонзавода».

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против РФ. В него вошли ограничения на импорт российских алмазов и изделий из алюминия.