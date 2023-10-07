Цели поступают непрерывно: как российские военные теснят боевиков под Марьинкой

У бойцов зачастую даже нет времени снять с техники маскировочные сети.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы и танкисты ведут активные бои под Марьинкой. Непрерывно поступают координаты целей. У бойцов зачастую даже нет времени снять с техники маскировочные сети. Работа интенсивная. Противник ведет свою охоту, но наши военные неуловимы.

«На Марьинском направление продвигаемся потихонечку. Прицелы меняются, меняются цели», - говорит старший наводчик БМ-21 «Град» с позывным «Леший».

Танки являются настоящими ветеранами боев за Марьинку. О том, сколько дорог в городе они прошли, можно судить по количеству отметин от осколков. Некоторые машины выдержали немало попаданий, но до сих пор в строю.

«Я прикрыл группу пехоты, и она отошла. По нам начался обстрел со стороны противника, но мы свою технику вывезли оттуда и выполнили боевую задачу поставленную нам», - вспоминает командир танка, награжденный орденом Мужества.

О поддержке танкистов пехота со своей стороны слов не жалеет. Так, например, боец с позывным «Газик» вспоминает, как в Марьинке его группа попала в окружение. В кольце просидели сутки. Поддержали танкисты.

А в окрестностях Белогоровки продвигаются бойцы «южной» военной группировки. Отходящие националисты бросают своих погибших в большом количестве.

Украинские позиции, как на ладони. Артиллеристы прицельно и точно бьют по окопам. При этом ВСУ еще пытаются атаковать. Накануне российские военные отбили несколько накатов.