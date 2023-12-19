Армия МО РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника в небе Брянской области Украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили его около 10 часов утра по московскому времени. Ликвидация неприятельского беспилотного летательного аппарата произошла в воздухе над территорией Брянской области. Российское оборонное ведомство уточнило, что беспилотник, с применением которого киевский режим пытался осуществить террористическую атаку, был самолетного типа. Это не первый беспилотник противника, сбитый сегодня в Брянской области. Ранее МО РФ сообщало о ликвидации еще одного, это произошло около 9 часов 20 минут по московскому времени. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика