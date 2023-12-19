МО РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника в небе Брянской области
Украинский БПЛА самолетного типа был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили его около 10 часов утра по московскому времени.
Ликвидация неприятельского беспилотного летательного аппарата произошла в воздухе над территорией Брянской области.
Российское оборонное ведомство уточнило, что беспилотник, с применением которого киевский режим пытался осуществить террористическую атаку, был самолетного типа.
Это не первый беспилотник противника, сбитый сегодня в Брянской области. Ранее МО РФ сообщало о ликвидации еще одного, это произошло около 9 часов 20 минут по московскому времени.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.