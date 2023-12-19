Расчет российской «Акации» победил в огневой дуэли, уничтожив украинское орудие

Удар был нанесен в кратчайшие сроки сразу же после получения целеуказания. Неприятельское орудие было уничтожено вместе с расчетом.

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Расчет САУ «Акация» вышел победителем из артиллерийской дуэли с украинскими боевиками, уничтожив орудие противника вместе с обслугой на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«В кратчайшие сроки, после получения целеуказания, личный состав самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М "Акация" с огневой позиции нанес удар, уничтожив орудие и расчет противника», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что результат стрельбы был зафиксировал с помощью беспилотника.

Заместитель командира батареи с позывным Астат подчеркнул, что перед стрельбой важно просчитать настрел орудия, а также учесть погоду - давление, направление и скорость ветра. После того как все эти переменные удается заложить в уравнение, производится выстрел.

При этой дуэли самого неприятеля может быть не видно. Тогда на помощь приходит радиолокационный комплекс «Аистенок», который дает понять местонахождение противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.