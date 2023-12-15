Армия Наш боец с позывным Слон рассказал о темпе стрельбы во время наступления Артиллериийское подразделение, в котором состоит Слон, действует на Южно-Донецком направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Наш артиллерист с позывным Слон рассказал о максимальном темпе стрельбы 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в самые напряженные дни наступления. «Когда идет наступление, мы делаем 50-60 выстрелов, за время... через минуту, через десять минут, как скажут командиры», - заявил военнослужащий. В обычные же дни орудие стреляет около 5-6 раз. Слон участвует в боевых действиях на Южно-Донецком направлении на подступах к Угледару. Минобороны России сообщило, что на этом участке сейчас ведутся активные наступательные действия - штурмовые группы 29-й общевойсковой армии ВВО продавливают украинскую оборону. Ранее сообщалось, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» разнесли позиции и технику ВСУ на Купянском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика