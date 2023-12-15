Наш боец с позывным Слон рассказал о темпе стрельбы во время наступления
Наш артиллерист с позывным Слон рассказал о максимальном темпе стрельбы 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в самые напряженные дни наступления.
«Когда идет наступление, мы делаем 50-60 выстрелов, за время... через минуту, через десять минут, как скажут командиры», - заявил военнослужащий.
В обычные же дни орудие стреляет около 5-6 раз.
Слон участвует в боевых действиях на Южно-Донецком направлении на подступах к Угледару.
Минобороны России сообщило, что на этом участке сейчас ведутся активные наступательные действия - штурмовые группы 29-й общевойсковой армии ВВО продавливают украинскую оборону.
Ранее сообщалось, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» разнесли позиции и технику ВСУ на Купянском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.