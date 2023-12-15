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Наш боец с позывным Слон рассказал о темпе стрельбы во время наступления

10:42 15.12.2023
Артиллериийское подразделение, в котором состоит Слон, действует на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Наш артиллерист с позывным Слон рассказал о максимальном темпе стрельбы 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в самые напряженные дни наступления. 

«Когда идет наступление, мы делаем 50-60 выстрелов, за время... через минуту, через десять минут, как скажут командиры», - заявил военнослужащий.

В обычные же дни орудие стреляет около 5-6 раз. 

Слон участвует в боевых действиях на Южно-Донецком направлении на подступах к Угледару. 

Минобороны России сообщило, что на этом участке сейчас ведутся активные наступательные действия - штурмовые группы 29-й общевойсковой армии ВВО продавливают украинскую оборону. 

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» разнесли позиции и технику ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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