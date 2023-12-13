В стране и мире Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах Анна Назайкина Напомним, что сейчас москвичи выбирают имя для маленькой панды. © Фото: svetlanaakulova1, Telegram Читайте нас на: Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что детеныш панды Диндин впервые встал на все лапы. В своем Telegram-канале она опубликовала фото, на котором малышка самостоятельно стоит в манеже. «Всем доброго утра!!! Малышка уже стоит на 4-х лапах. Ура!» - написала Акулова. Напомним, сейчас москвичи выбирают имя для маленькой панды. Голосование на «Активном гражданине» объявил столичный мэр Сергей Собянин. Среди самых популярных вариантов - Маша, Катюша и Мо-Мо. Ранее сообщалось, что у малышки появились зубы. Кроме того, она так сильно подросла, что ей потребовался новый манеж. Экспертное мнение и аналитика