Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Напомним, что сейчас москвичи выбирают имя для маленькой панды.
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что детеныш панды Диндин впервые встал на все лапы.
В своем Telegram-канале она опубликовала фото, на котором малышка самостоятельно стоит в манеже.
«Всем доброго утра!!! Малышка уже стоит на 4-х лапах. Ура!» - написала Акулова.
Напомним, сейчас москвичи выбирают имя для маленькой панды. Голосование на «Активном гражданине» объявил столичный мэр Сергей Собянин. Среди самых популярных вариантов - Маша, Катюша и Мо-Мо.
Ранее сообщалось, что у малышки появились зубы. Кроме того, она так сильно подросла, что ей потребовался новый манеж.