Авиарейс Москва - Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва
Ранее рейс Москва - Гоа от 10 января совершил аварийную посадку из-за сообщения о взрывном устройстве.
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Рейс авиакомпании Azur Air Москва - Гоа был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом проинформировали в Министерстве гражданской авиации Индии.
«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», - цитирует ТАСС слова сотрудника ведомства.
Других подробностей инцидента пока не приводится.
Ранее 10 января летевший из Москвы на Гоа пассажирский самолет встретили военные на изолированной полосе на базе ВВС Индии в городе Джамангар. Борт совершил вынужденную посадку из-за сообщения о взрывном устройстве.