В стране и мире Авиарейс Москва - Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва Елизавета Потейчук Ранее рейс Москва - Гоа от 10 января совершил аварийную посадку из-за сообщения о взрывном устройстве. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Рейс авиакомпании Azur Air Москва - Гоа был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом проинформировали в Министерстве гражданской авиации Индии. «Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», - цитирует ТАСС слова сотрудника ведомства. Других подробностей инцидента пока не приводится. Ранее 10 января летевший из Москвы на Гоа пассажирский самолет встретили военные на изолированной полосе на базе ВВС Индии в городе Джамангар. Борт совершил вынужденную посадку из-за сообщения о взрывном устройстве. Экспертное мнение и аналитика