Встретили со спецназом: пассажиры рейса Москва - Гоа рассказали об экстренной посадке

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Летевший из Москвы на Гоа пассажирский самолет встретили военные на изолированной полосе на базе ВВС Индии в городе Джамангар. Борт совершил вынужденную посадку из-за сообщения о взрывном устройстве. Уже около десяти часов пассажиры ожидают отправки в конечный пункт следования.

«Встретили военные с автоматами. Неприятный момент был. Досматривают абсолютно все по три раза. Рассказали, что бомба заложена», - рассказал телеканалу «Звезда» актер и телеведущий Оскар Кучера.

По словам пассажиров, проверка длилась несколько часов. По ее итогам людям сообщили, что с самолетом все в порядке.

«Встречало огромное количество спецназа. Было страшно. Выставили в ряд все 250 человек с ручной кладью и начали все по одному проверять. Это заняло несколько часов. Затем было несколько проверок в самом аэропорту. Два или три сканера. На все ушло часов шесть. Потом нас отвезли к самолету. Там мы нашли свой багаж, вскрыли его при солдатах. Они все это проверили», - рассказал один из пассажиров самолета.

Напомним, сообщение о вынужденной посадке борта появилось накануне вечером. В Министерстве гражданской авиации Индии заявили, что было анонимное сообщение о взрывном устройстве.