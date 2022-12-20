Небензя заявил о перспективах восстановления иранской ядерной сделки

Небензя назвал условие, при котором «устраивающие всех развязки будут найдены».

© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Globallookpress

Нет никаких непреодолимых преград по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программ. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал заявление о перспективах иранской ядерной сделки на заседании Совбеза Всемирной организации.

«Работа над восстановительным пакетом СВПД уже находится в зрелой стадии, важно не потерять наработанный прогресс. Непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД не видим», - процитировало ТАСС российского постпреда.

Дипломат подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса важны деликатность и взвешенность, чтобы не допустить срыва переговорного процесса.

«Сейчас крайне важный, хрупкий и ответственный этап. Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления сделки», - отметил Небензя.

Российский дипломат призвал все стороны «проявить стратегическую выдержку, прагматичный настрой и нацеленность на поиск компромисса» и выразил уверенность, что только в таком случае «устраивающие всех развязки будут найдены».