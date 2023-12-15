В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержала украинского шпиона в Ростовской области

Ирина Егорова
10:59 15.12.2023
Задержанный собирал и передавал ГУР МО Украины через интернет-ресурсы информацию о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ из зоны спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали 40-летнего украинца-шпиона. Он подозревается по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины: он собирал и информацию о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ из зоны спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России «Шпионаж», сообщили в пресс-службе ведомства.

«40-летний украинец, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях», - сказано в сообщении.

Пользуясь этой информацией, украинская сторона могла наносить удары по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ.

Недавно аналогичный случай произошел в Крыму - там был задержан агент украинских спецслужб, житель полуострова. Он собирал информацию о передвижениях сотрудников Росгвардии и инженерных сооружениях, стоящий на обороне полуострова. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:40 В стране и мире
Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ
10:06 Спорт
Для нейтральных спортсменов из РФ могут ввести биологические паспорта
08:34 В стране и мире
В Одессе сотрудники военкоматов начали ловить 15-летних подростков
08:01 В стране и мире
Песков назвал «экспромтом» ответ Путина на вопрос о двойниках
07:00 В стране и мире
Видео
«Белый» мегаполис: циклон «Ваня» обрушил на Москву мощнейший за полвека снегопад
Популярное
Видео
Путин сказал бы себе в 2000-х: «Верной дорогой идете, товарищи»
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
Путин недавно спрашивал у главы Минсельхоза, как у него с яйцами
Видео
«Смотря что закусывать»: Путин об оливье и селедке под шубой
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.