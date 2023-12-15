ФСБ задержала украинского шпиона в Ростовской области

Задержанный собирал и передавал ГУР МО Украины через интернет-ресурсы информацию о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ из зоны спецоперации.

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Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали 40-летнего украинца-шпиона. Он подозревается по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины: он собирал и информацию о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ из зоны спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России «Шпионаж», сообщили в пресс-службе ведомства.

«40-летний украинец, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях», - сказано в сообщении.

Пользуясь этой информацией, украинская сторона могла наносить удары по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава ВС РФ.

Недавно аналогичный случай произошел в Крыму - там был задержан агент украинских спецслужб, житель полуострова. Он собирал информацию о передвижениях сотрудников Росгвардии и инженерных сооружениях, стоящий на обороне полуострова.