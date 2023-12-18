Появились кадры поединка в Первоуральске, после которого умер 14-летний боксер
В Сети появилось видео с боксерского турнира в Первоуральске Свердловской области, где скончался 14-летний спортсмен. Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Лютиков.
На кадрах видно, что в первые секунды боя оба боксера уверенно вступили в поединок, однако один из мальчиков после серии ударов в печень начал терять равновесие и потерял сознание. Первую помощь спортсмену попытался оказать дежуривший на соревнованиях медик.
Отмечается, что перед турниром школьник прошел медкомиссию. Ребенка увезла скорая помощь, однако спасти боксера не удалось - он скончался по дороге в больницу.
На месте трагедии работают следователи регионального СК, тело погибшего отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Прокуратура также проверит, вовремя ли была оказана медицинская помощь ребенку.