Появились кадры поединка в Первоуральске, после которого умер 14-летний боксер

На кадрах видно, как спортсмен перестал отражать удары соперника и потерял сознание.

© Видео: a_lutikov, Telegram © Фото: a_lutikov, Telegram

В Сети появилось видео с боксерского турнира в Первоуральске Свердловской области, где скончался 14-летний спортсмен. Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Лютиков.

На кадрах видно, что в первые секунды боя оба боксера уверенно вступили в поединок, однако один из мальчиков после серии ударов в печень начал терять равновесие и потерял сознание. Первую помощь спортсмену попытался оказать дежуривший на соревнованиях медик.

Отмечается, что перед турниром школьник прошел медкомиссию. Ребенка увезла скорая помощь, однако спасти боксера не удалось - он скончался по дороге в больницу.

На месте трагедии работают следователи регионального СК, тело погибшего отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Прокуратура также проверит, вовремя ли была оказана медицинская помощь ребенку.