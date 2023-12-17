В Первоуральске 14-летний боксер упал в обморок во время боя и умер

Скорая доставила ребенка в больницу, однако спасти его не удалось.

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В Первоуральске Свердловской области умер 14-летний подросток, он потерял сознание во время боя на соревнованиях по боксу. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Все произошло сегодня на первенстве по боксу. Во время поединка школьник 2009 года рождения пропустил несколько ударов, затем ему стало плохо, и он упал в обморок.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте трагедии. Тело мальчика отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.