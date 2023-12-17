В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Первоуральске 14-летний боксер упал в обморок во время боя и умер

Анна Назайкина
18:11 17.12.2023
Скорая доставила ребенка в больницу, однако спасти его не удалось.
В Первоуральске 14-летний боксер упал в обморок во время боя и умер
© Фото: inc196, VK
Читайте нас на:

В Первоуральске Свердловской области умер 14-летний подросток, он потерял сознание во время боя на соревнованиях по боксу. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

Все произошло сегодня на первенстве по боксу. Во время поединка школьник 2009 года рождения пропустил несколько ударов, затем ему стало плохо, и он упал в обморок.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти подростка не удалось, он скончался», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте трагедии. Тело мальчика отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.