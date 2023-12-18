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Правительство России одобрило лимит на перевод денег без открытия счета

Игнат Далакян
08:57 18.12.2023
Если физическому лицу необходимо сделать перевод на сумму более 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация личности.
Правительство России одобрило лимит на перевод денег без открытия счета
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета.

Как пишет РБК со ссылкой на представителя Росфинмониторинга и источника в правительстве, Банк России, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД согласовали документ, согласно которому будет установлен лимит в размере 100 тысяч рублей либо его эквивалент в иностранной валюте.

Также отмечается, что при необходимости физическому лицу разово перевести сумму более 100 тысяч рублей потребуется прохождение полной идентификации.

Документ одобрили 11 декабря. Его действие распространяется на граждан РФ, которые прошли упрощенную идентификацию личности.

Ранее российское правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сокращение проверок положительно сказывается на развитии бизнеса в стране.

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