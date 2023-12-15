Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года

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В России на весь следующий год продлен мораторий на проверки бизнеса. Соответствующее решение приняло правительство по поручению президента Владимира Путина. Исключение сделают для объектов высокого риска, деятельность которых связана с безопасностью страны и граждан.

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом...», - приводит пресс-служба кабмина РФ слова Мишустина.

В связи с этим органы прокуратуры уже согласовали 93 тысячи проверочных мероприятий на 2024 год, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году, отметил Мишустин. Большинство проверок ограничиваются «профвизитами», благодаря которым недочеты устраняются до введения штрафных санкций.