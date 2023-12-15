В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года

Ян Брацкий
15:35 15.12.2023
По словам Михаила Мишустина, сокращение проверок положительно сказывается на развитии бизнеса в стране.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В России на весь следующий год продлен мораторий на проверки бизнеса. Соответствующее решение приняло правительство по поручению президента Владимира Путина. Исключение сделают для объектов высокого риска, деятельность которых связана с безопасностью страны и граждан.

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом...», - приводит пресс-служба кабмина РФ слова Мишустина.

В связи с этим органы прокуратуры уже согласовали 93 тысячи проверочных мероприятий на 2024 год, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году, отметил Мишустин. Большинство проверок ограничиваются «профвизитами», благодаря которым недочеты устраняются до введения штрафных санкций.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.