«Ведомости»: комитет Госдумы не поддержал запрет на аборты в частных клиниках

В комитете выступили за усиление контроля за работой частных клиник и совершенствование акушерско-гинекологической службы.

© Фото: Ростислав Нетисов, РИА Новости

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против инициативы Русской православной церкви о запрете абортов в частных клиниках, направленной спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета.

Сообщается, что члены комитета разделили позицию о необходимости «тщательной проработки и взвешенной оценки» в области запрета легальных абортов, дабы избежать рисков «криминальных вмешательств». Депутаты выступили за развитие механизма доабортоного консультирования, акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных. Согласно данным Минздрава, доля женщин, отказавшихся от абортов после доабортного консультирования, составила около 23%, или 47,6 тысячи женщин.

«Депутаты рекомендуют формировать положительные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить меры контроля за работой частных клиник, следует из документа», - отметили в «Ведомостях».

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо действовать осторожно в вопросе запрета на аборты. Он отметил, что права женщин должны соблюдаться, а также напомнил об опыте проведения антиалкогольной кампании в СССР, результатом которой стал рост подпольного самогоноварения и отравлений суррогатами.