Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться

В этом вопросе следует действовать осторожно, считает российский лидер.

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Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» ответил на вопрос об отношении к вопросу абортов в нашей стране.

Глава государства отметил, что ребенок - это дар Божий для обоих родителей и в вопросе запретов следует действовать осторожно, важно не повторить результатов антиалкогольной кампании, которая проходила в СССР.

«Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений», - сказал Путин.

По словам российского лидера, стране выгодно, чтобы женщины принимали решение в сторону сохранения жизни ребенка, однако права женщин должны соблюдаться.

«Права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», - констатировал он.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о важности снизить градус риторики вокруг запрета абортов. Она подчеркнула, что в РФ не планируют запрещать искусственное прерывание беременности.