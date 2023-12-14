Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» ответил на вопрос об отношении к вопросу абортов в нашей стране.
Глава государства отметил, что ребенок - это дар Божий для обоих родителей и в вопросе запретов следует действовать осторожно, важно не повторить результатов антиалкогольной кампании, которая проходила в СССР.
«Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений», - сказал Путин.
По словам российского лидера, стране выгодно, чтобы женщины принимали решение в сторону сохранения жизни ребенка, однако права женщин должны соблюдаться.
«Права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», - констатировал он.
Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о важности снизить градус риторики вокруг запрета абортов. Она подчеркнула, что в РФ не планируют запрещать искусственное прерывание беременности.