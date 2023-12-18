Су-34 ударили ФАБами с УМПК по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
Российские пилоты выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения противовоздушной обороны противника.
После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи российских бомбардировщиков вернулись на аэродром вылета.
Вылету самолета на выполнение боевой задачи предшествует длительная подготовка, в которой участвуют многие специалисты.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условия выполняя вылеты с аэродрома базирования.
Ранее российские истербители-бомбардировщики Су-34 отработали ФАБами по командным пунктам украинских боевиков на Купянском направлении. При выполнении боевой задачи были поражены транспортные машины и тяжелая бронированная техника противника.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.