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Су-34 ударили ФАБами с УМПК по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

06:50 18.12.2023
Российские экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета после того, как получили от разведки подтверждение поражения целей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Российские пилоты выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения противовоздушной обороны противника.

После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи российских бомбардировщиков вернулись на аэродром вылета.

Вылету самолета на выполнение боевой задачи предшествует длительная подготовка, в которой участвуют многие специалисты.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условия выполняя вылеты с аэродрома базирования.

Ранее российские истербители-бомбардировщики Су-34 отработали ФАБами по командным пунктам украинских боевиков на Купянском направлении. При выполнении боевой задачи были поражены транспортные машины и тяжелая бронированная техника противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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