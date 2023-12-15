Су-34 отработали ФАБами по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении
Поражены транспортные машины и тяжелая бронированная техника боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны России. Поражены транспортные машины и тяжелая бронированная техника боевиков.
Экипажи Су-34 по полетному заданию вошли в заданный район и выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти модули позволяют наносить точные удары на значительном расстоянии, не входя в зону поражения ПВО противника.
После этого летчики получили подтверждение от разведки и благополучно вернулись на аэродром вылета.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.