Су-34 отработали ФАБами по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны России. Поражены транспортные машины и тяжелая бронированная техника боевиков.

​Экипажи Су-34 по полетному заданию вошли в заданный район и выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти модули позволяют наносить точные удары на значительном расстоянии, не входя в зону поражения ПВО противника.

После этого летчики получили подтверждение от разведки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.