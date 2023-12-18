Расчеты «Мста-С» уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

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Расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили беглым огнем замаскированные укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении. Кадры с БПЛА предоставили в Минобороны России.

«Работаем 24 часа в сутки. Ребята работают с первого дня СВО. Расчеты слажены и четко работают. Орудие надежное, никогда не подводило, всегда точно бьет в цель», - рассказал командир взвода с позывным Лебедь.

Командир орудия с позывным Свеча, который находится в зоне проведения спецоперации с первых дней, рассказал, что количество его пораженных целей уже давно перевалило за сотню. За уничтожение большого скопления живой силы противника и техники ВСУ он был награжден медалью Суворова.

«Машина уже как дом второй. Гордимся Родиной, собой гордимся, людьми, которые нас ждут, любят и ценят. Это все придает нам сил», - отметил командир орудия.

В ведомстве добавили, что артиллеристы ежедневно работают в тяжелейших условиях. При этом подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения цели до выстрела. Они работают как с оборудованных, так и с неподготовленных позиций. Как правило, используют тактику частых смен огневых позиций.

Ранее САУ «Мста-С» смешали с землей украинские укрепления на Купянском направлении. В результате были уничтожены опорные пункты и минометные расчеты противника.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.