«Ланцеты» ВДВ поразили два самоходных орудия и танк ВСУ под Андреевкой

От наших бойцов не скрылись даже замаскированные самоходные орудия.

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Расчеты разведывательных беспилотников российских десантников обнаружили и уничтожили два замаскированных самоходных орудия и танк ВСУ на огневой позиции в районе Андреевки на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что с этих позиций противник вел огонь по нашим боевым порядкам. Для уничтожения техники ВСУ были выбраны барражирующие боеприпасы «Ланцет» отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, которое входит в Южную группировку войск.

Запуск «Ланцетов» выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». Благодаря профессионализму, наши бойцы вывели из строя технику противника прямым попаданием.

Ранее десантники уничтожили барражирующими «Ланцетами» две РЛС и мобильную станцию связи украинских боевиков на берегу Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.