Армия Армия Армия

«Ланцеты» ВДВ поразили два самоходных орудия и танк ВСУ под Андреевкой

05:00 18.12.2023
От наших бойцов не скрылись даже замаскированные самоходные орудия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Расчеты разведывательных беспилотников российских десантников обнаружили и уничтожили два замаскированных самоходных орудия и танк ВСУ на огневой позиции в районе Андреевки на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что с этих позиций противник вел огонь по нашим боевым порядкам. Для уничтожения техники ВСУ были выбраны барражирующие боеприпасы «Ланцет» отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, которое входит в Южную группировку войск.

Запуск «Ланцетов» выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». Благодаря профессионализму, наши бойцы вывели из строя технику противника прямым попаданием.

Ранее десантники уничтожили барражирующими «Ланцетами» две РЛС и мобильную станцию связи украинских боевиков на берегу Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.