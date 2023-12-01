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Бразилия присоединится к ОПЕК+ в 2024 году

Елизавета Кондрикова
08:45 01.12.2023
Это решение было принято накануне на 36-й министерской встрече ОПЕК.
Бразилия присоединится к ОПЕК+ в 2024 году
© Фото: Liu Xinyu, XinHua, Global Look Press
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Бразилия с 1 января 2024 года станет новым членом ОПЕК+, расширенного формата организации стран-экспортеров нефти. Об этом стало известно в сообщении организации по итогам онлайн-совещания, передает Life

Решение было принято на 36-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Бразилию на совещании представлял министр горнорудной промышленности и энергетики страны Александр Силвейра де Оливейра.

Уточняется, что Бразилия станет 24 страной-участницей блока. В последнее время она активно наращивает добычу нефти, ежедневные показатели составляют 3,7 миллиона баррелей в сутки.

В рамках совещания ОПЕК, которое накануне прошло в онлайн-формате, также было принято решение о добровольном сокращении некоторыми странами объемов добычи этого ресурса в первом квартале 2024 года.

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