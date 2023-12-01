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В ОПЕК+ приняли Бразилию и договорились о сокращениях добычи нефти

Ирина Егорова
03:50 01.12.2023
Бразилия добывает нефть на уровне 3,7 млн баррелей в сутки, активно наращивая добычу.
В ОПЕК+ приняли Бразилию и договорились о сокращениях добычи нефти
© Фото: CfotoKeystone Press Agency
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Итогами встречи министров ОПЕК+ стали принятое решение о добровольном сокращении добычи нефти некоторыми странами в первом квартале 2024 года и о вступлении Бразилии в ряды участников альянса.

Бразилия добывает нефть на уровне 3,7 млн баррелей в сутки, активно наращивая добычу, передает «Интерфакс». Странам ОПЕК+, в частности, удалось согласовать пересмотр квот на добычу в 2024 году для Анголы, Нигерии и Конго.

Встреча прошла в формате онлайн, хотя ранее была запланирована на 26 ноября в Вене в очном формате.

Формат ОПЕК+ был сформирован в 2016 году из стран, не являющихся членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В настоящее время в состав такого формата помимо членов ОПЕК входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. Страны - члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. В настоящее время в ОПЕК входит 13 стран-участниц. Задача организации заключается в стабилизации нефтяного рынка для обеспечения эффективных экономических и регулярных поставок нефти потребителям.

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