Артиллерийская дуэль: кадры боевой работы расчетов «Гиацинт-Б» ВС РФ в зоне СВО

Выполняя огневые задачи, артиллеристы ЮВО взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов крупнокалиберной артиллерии «Гиацинт-Б» Южного военного округа в ходе выполнения огневых задач по уничтожению объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.



Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) поддерживая действия мотострелковых подразделений Вооруженных Сил России продолжают наносить удары по укреплениям и скоплениям живой силы противника, колоннам военной техники украинских боевиков, доставляющим подкрепления.

В ходе «артиллерийской дуэли» боевой расчет Вооруженных Сил России обнаружил позиции украинских националистов и точным огнем из 152-мм пушки «Гиацинт-Б» уничтожил цель.

Выполняя огневые задачи, артиллеристы ЮВО взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

Ранее Минобороны России показывало, как саперы ЗВО устраняют неразорвавшиеся снаряды в зоне спецоперации. Саперные подразделения совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов