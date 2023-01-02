Армия Армия Армия

Ювелирная работа: как саперы ЗВО устраняют неразорвавшиеся снаряды в зоне СВО

13:48 02.01.2023
Саперные подразделения совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и автомобильные дороги в освобожденных населенных пунктах. Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

На передовой в составе инженерно-саперных подразделений ЗВО в одном строю боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО.

Саперные подразделения совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытии проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, далее группа приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов украинских националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:00 Армия
Видео
Цаликов исполнил мечту девочки из Подмосковья о подарке отцу в зону СВО
11:15 В стране и мире
Видео
Лавров исполнил мечту мальчика из Москвы побывать внутри подлодки
11:16 В стране и мире
Температура воздуха в Москве 2 января побила рекорд 2007 года
07:42 Армия
Видео
Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи военнослужащих армейского корпуса Северного флота с Новым годом
20:41 В стране и мире
На инаугурации избранного президента Бразилии задержали мужчину с взрывным устройством
Популярное
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
Швыдкой рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.