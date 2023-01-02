Ювелирная работа: как саперы ЗВО устраняют неразорвавшиеся снаряды в зоне СВО

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Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и автомобильные дороги в освобожденных населенных пунктах. Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины.

На передовой в составе инженерно-саперных подразделений ЗВО в одном строю боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО.

Саперные подразделения совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытии проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, далее группа приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов украинских националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.