В штабе теробороны сообщили о ранении пятерых жителей ДНР за минувшие сутки

В штабе зафиксированы обстрелы республики со стороны украинских боевиков с 08:00 20 января.

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За период с 20 по 21 января на территории Донецкой Народной Республики были ранены пять мирных граждан. Это стало следствием обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Информацию сообщил штаб территориальной обороны республики.

«За минувшие сутки - с 08:00 20 января до 08:00 21 января - в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять мирных жителей», - сообщило ведомство.

Также 20 января два жителя Донецка получили ранения при обстреле украинскими боевиками. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что в 18:00 с позиций в Курахово украинцы выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров в направлении Петровского района. Ранения получил мужчина 1979 года рождения.