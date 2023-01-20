Два жителя Донецка получили ранения при обстреле украинскими боевиками 20 января

В течение пятницы украинские боевики несколько раз обстреливали столицу ДНР, ранения получили жители двух районов города.

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Украинские националисты вновь подвергли массированному обстрелу столицу Донецкой народной республики. В течение пятницы 20 января боевики несколько раз атаковали Кировский и Петровский районы Донецка. В результате обстрелов были ранены двое молодых мужчин - местных жителей.

«Преступные украинские формирования в 18:00 с позиций в Курахово выпустили 10 снарядов калибром 155 мм в направлении Петровского района. Ранения получил мужчина 1979 г.р.», - сообщил в Telegram мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее днем во время обстрела Кировского района Донецка осколками снаряда на ул. Бирюзова был травмирован 20-летний парень.

По данным администрации г. Донецка, в течение 20 января украинские боевики сбросили на жилые кварталы города 24 снаряда.

Напомним, что накануне при обстреле боевиками города Волноваха в ДНР погибли двое местных жителей.