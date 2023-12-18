Бойцы РВСН отработали «интенсивное маневрирование» ночью при пурге

Условия непростые для экипажа, но идеальные для маневра - ночь, лесная чаща и пурга.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Личный состав ракетного дивизиона в Алтайском крае в канун профессионального праздника отработал «интенсивное маневрирование» - частую смену боевых полевых позиций. Учение - плановое, но важная проверка готовности тех, в чьих руках ядерный щит.

При этом длина маршей может достигать и сотни километров. Заснеженные дороги требуют особого мастерства от механиков водителей пусковых установок.

Если в деле маскировки пусковых установок все строго регламентировано, то при попытке сделать невидимыми для противника остальные объекты нужно проявить смекалку.

«Заметаются следы, какие-то уловки, хитрости делаются. Вот недавно прошел ветер, раскидали палки, вроде со стороны просто ураган прошел, а там у меня целый контрольно-пропускной пункт. То есть со стороны незаметно», - рассказал командир ракетного дивизиона Алексей Железняков.

Работают не только ночью, но и днем. Важный элемент - отражение нападения на колонну. Чтобы обнаружить условных диверсантов, в небо поднимают беспилотник «Элерон».

Теперь в распоряжении ракетчиков точные координаты диверсантов, которые уже успели заложить на пути колонны условное взрывное устройство.

Слаженная работа батальона охраны и разведки позволяет обнаружить противника на дальних подступах и тщательно спланировать отражение его нападения. Сама операция занимает считанные секунды.

День РВСН в России отмечают 17 декабря. Сегодня РВСН остаются главным компонентом ядерной триады, на который приходится около 60% носителей российского стратегического оружия.