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Спящие гиганты: в России отмечают День РВСН

Виталий Акиньшин
19:06 17.12.2023
Сегодня РВСН остаются главным компонентом ядерной триады, на который приходится около 60% носителей российского стратегического оружия.
Спящие гиганты: в России отмечают День РВСН
© Фото: Минобороны России
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На боевом посту встречают свой профессиональный праздник те, кто успешно осуществляет ядерное сдерживание и гарантирует безопасность страны.  Сегодня отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Действующих военных и ветеранов с праздником поздравил Министр обороны Сергей Шойгу.

«С момента своего создания РВСН остаются надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности. Сегодня на вооружении РВСН находятся уникальные, не имеющие аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью и управляемостью. Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу!», - говорится в поздравлении Министра обороны.

РВСН - это главный компонент ядерной триады, на который приходится около 60% носителей российского стратегического оружия. С момента своего создания, Ракетные воска стратегического назначения никогда не применялись как военная сила, однако в нынешней сложной обстановке - именно «Ярсы», «Тополя», «Авангарды» и «Сарматы» - являются весомым аргументом при решении многих военно-политических проблем.

О возросшей роли РВСН, новейших образцах вооружения и учениях самого грозного рода войск смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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