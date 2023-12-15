Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву

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Вскоре Соединенным Штатам придется выбирать между собственной боеготовностью и помощью Украине, если конгресс не одобрит выделение новых средств для Киева. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины», - сказал военный.

По его словам, сейчас у Вашингтона есть 4,4 миллиарда долларов для Киева и миллиард на восполнение собственных ресурсов.

Между тем, сенат США отложил рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над выделением средств Украине. При этом палата представителей не собирается поступать аналогично, а без консенсуса в конгрессе вопрос финансирования не решится.