Пентагон: США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву
У Вашингтона практически закончились деньги для Украины.
© Фото: Cover ImagesKeystone Press Agency, Global Look Press
Вскоре Соединенным Штатам придется выбирать между собственной боеготовностью и помощью Украине, если конгресс не одобрит выделение новых средств для Киева. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины», - сказал военный.
По его словам, сейчас у Вашингтона есть 4,4 миллиарда долларов для Киева и миллиард на восполнение собственных ресурсов.
Между тем, сенат США отложил рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над выделением средств Украине. При этом палата представителей не собирается поступать аналогично, а без консенсуса в конгрессе вопрос финансирования не решится.