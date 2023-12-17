В стране и мире Декоратор Весенняя рассказала о трендах в украшении новогодней елки Анна Назайкина Дизайнер подробнообъяснила, какие цвета и виды украшений особенно актуальны в этом году и как украсить елку, если не хочется следовать моде. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Украшение елки – это важная часть подготовки к новогодним праздникам. Магазины радуют разнообразием гирлянд, шаров, игрушек, однако каждый год тренды меняются. Декоратор, дизайнер Татьяна Весенняя в беседе со «Звездой» рассказала, как в них не запутаться, а также напомнила о стиле, который будет актуален всегда. Красное монодерево Красный цвет резко ворвался в тренды и заполонил магазины. Если хватит смелости поработать с этим цветом, можно получить пламенную елку, которая точно привлечет внимание гостей. Следует отметит, что еще одним трендовым направлением является моноцвет, поэтому красными могут быть все элементы - и шары, и банты, и игрушки, и дождик. © Наталья Селиверстова, РИА Новости Для более интересного эффекта можно миксовать разные оттенки красного. «В этом году активно вошел красный цвет, он является трендовым цветом, в красный цвет можно нарядить елку полностью...с (разными - Прим. ред) оттенками красного», - сказала дизайнер. Другое золото Всегда популярное золото в этом году сменяется приглушенным золотом, розовым золотом, цветом шампань. «Оттенки дорогого блеска. Золотой всегда, в принципе, классический, но, если говорить про стиль, то это также стальные оттенки», - объяснила эксперт. Возвращение дождика © Александр Вильф, РИА Новости Активно занимает свою нишу всеми нами известный дождик, которые некоторое время считался неактуальным, устаревшим украшением. © Максим Богодвид, РИА Новости Один из вариантов - просто украсить все дерево в дождик и добавить какие-то хрустальные игрушки. Простой и красивый наряд для елки. Теплый привет из СССР Дорогие сердцу советские игрушки, которые, вы, возможно, оставили в коробках из-за того, что они якобы старомодные, на самом деле всегда в тренде. © Борис Кавашкин, РИА Новости Если грамотно обыграть их гирляндой или блеском, эти маленькие кусочки ностальгии будут не только выглядеть стильно и актуально, но и напоминать о радостных моментах жизни. Когда не до трендов Немало людей, которые не любят и не готовы следить за последними веяниями моды и покупать каждый год что-то новое. В таком случае дизайнер рекомендует доставать все игрушки, которые есть дома, и выстраивать композицию из них. «Тогда мы достаем все свои игрушки, добавляем туда дождик аккуратно, даже ту же самую мишуру я советую добавлять не в лоб, не большую кричащую мишуру, а есть виды мишуры более тонкие и изящные. Вот она тоже может нам красиво подчеркнуть уникальность», - пояснила Весенняя. © Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press Она посоветовала не вешать сразу разноцветные пестрые и гирлянду, и игрушки, и дождь, и мишуру. Скорее всего, такое сочетание будет выглядеть безвкусно. Ранее лесничий Иван Анурин подробно рассказал «Звезде», как срубить новогоднюю елку и не получить штраф. Экспертное мнение и аналитика