В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Декоратор Весенняя рассказала о трендах в украшении новогодней елки

Анна Назайкина
14:10 17.12.2023
Дизайнер подробнообъяснила, какие цвета и виды украшений особенно актуальны в этом году и как украсить елку, если не хочется следовать моде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

Украшение елки – это важная часть подготовки к новогодним праздникам. Магазины радуют разнообразием гирлянд, шаров, игрушек, однако каждый год тренды меняются. Декоратор, дизайнер Татьяна Весенняя в беседе со «Звездой» рассказала, как в них не запутаться, а также напомнила о стиле, который будет актуален всегда.

Красное монодерево

Красный цвет резко ворвался в тренды и заполонил магазины. Если хватит смелости поработать с этим цветом, можно получить пламенную елку, которая точно привлечет внимание гостей.

Следует отметит, что еще одним трендовым направлением является моноцвет, поэтому красными могут быть все элементы - и шары, и банты, и игрушки, и дождик.

© Наталья Селиверстова, РИА Новости

Для более интересного эффекта можно миксовать разные оттенки красного.

«В этом году активно вошел красный цвет, он является трендовым цветом, в красный цвет можно нарядить елку полностью...с (разными - Прим. ред) оттенками красного», - сказала дизайнер.

Другое золото

Всегда популярное золото в этом году сменяется приглушенным золотом, розовым золотом, цветом шампань.

© Александр Вильф, РИА Новости

«Оттенки дорогого блеска. Золотой всегда, в принципе, классический, но, если говорить про стиль, то это также стальные оттенки», - объяснила эксперт.

 

Возвращение дождика

Активно занимает свою нишу всеми нами известный дождик, которые некоторое время считался неактуальным, устаревшим украшением.

© Максим Богодвид, РИА Новости

Один из вариантов - просто украсить все дерево в дождик и добавить какие-то хрустальные игрушки. Простой и красивый наряд для елки.

Теплый привет из СССР

Дорогие сердцу советские игрушки, которые, вы, возможно, оставили в коробках из-за того, что они якобы старомодные, на самом деле всегда в тренде.

© Борис Кавашкин, РИА Новости

Если грамотно обыграть их гирляндой или блеском, эти маленькие кусочки ностальгии будут не только выглядеть стильно и актуально, но и напоминать о радостных моментах жизни.

Когда не до трендов

Немало людей, которые не любят и не готовы следить за последними веяниями моды и покупать каждый год что-то новое. В таком случае дизайнер рекомендует доставать все игрушки, которые есть дома, и выстраивать композицию из них.

«Тогда мы достаем все свои игрушки, добавляем туда дождик аккуратно, даже ту же самую мишуру я советую добавлять не в лоб, не большую кричащую мишуру, а есть виды мишуры более тонкие и изящные. Вот она тоже может нам красиво подчеркнуть уникальность», - пояснила Весенняя.

© Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Она посоветовала не вешать сразу разноцветные пестрые и гирлянду, и игрушки, и дождь, и мишуру. Скорее всего, такое сочетание будет выглядеть безвкусно.

Ранее лесничий Иван Анурин подробно рассказал «Звезде», как срубить новогоднюю елку и не получить штраф.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:06 В стране и мире
В Москве до 19 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы
13:55 В стране и мире
Гладков сообщил о стрелковом бое с ВСУ на границе села в Белгородской области
12:56 В стране и мире
В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе
12:42 В стране и мире
В Николаеве собиравших деньги для ВСУ не пустили в бомбоубежище
11:04 В стране и мире
Таможня ФРГ может конфисковать рождественские посылки из России
Популярное
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.