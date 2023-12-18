Спецборт МЧС доставил в Москву последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

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Спецборт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами и членами их семей прибыл в аэропорт Домодедово. На его борту находились 73 человека, в том числе 45 детей.

Самолет вылетел сегодня из Каира. Этот рейс должен завершить работу по эвакуации россиян из зоны конфликта. Всего сотрудники МЧС России доставили таким способом в Россию 1 124 человека.

Как отметили в ведомстве, за это время 500 раз была оказана медицинская помощь, и трижды удалось предотвратить летальный исход. Также 480 раз эвакуированным оказали психологическую помощь.