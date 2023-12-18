Самолет МЧС вылетел в Москву с последней группой эвакуированных из Газы россиян

Этот рейс завершит работу по эвакуации российских граждан и их семей из сектора Газа.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Самолет МЧС России Ил-76 вылетел из Каира в Москву. На его борту 73 человека, включая 45 детей, все они эвакуированы из сектора Газа.

«МЧС России доставит на Родину 73 эвакуированных россиянина и членов их семей, из них 45 детей», - говорится в сообщении ведомства.

Этот рейс завершит работу по эвакуации российских граждан из Газы. Всего в результате работы сотрудников МЧС России из зоны конфликта было спасено 1 124 человека.

Ранее сообщалось о предыдущем рейсе с эвакуированными из сектора Газа людьми. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово, где специалисты оказали прибывшим необходимую помощь.